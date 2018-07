Quarti di finale Mondiali 2018: il tabellone completo. Calendario, date, programma, orari e tv: gli intrecci fino alla Finale

I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio si preannunciano particolarmente equilibrati e avvincenti, può succedere davvero di tutto nella rassegna iridata che è ormai giunta nella fase più calda ed emozionante. Il primo turno a eliminazione diretta ci ha regalato grandi emozioni come il crollo della Spagna, tre partite concluse ai calci di rigore, gli addii di Argentina e Portogallo. Ora i quarti di finale con possibili sorprese dietro l’angolo: può succedere di tutto e i pronostici della vigilia possono saltare da un momento all’altro.

Il Brasile e la Francia puntano dritte alla semifinale ma prima sono attesi da due scontri molto complicati e impegnativi. I verdeoro trascinati dal fenomeno Neymar se la dovranno vedere col Belgio di Lukaku e Mertens, i transalpini invece sfideranno l’Uruguay di Suarez e Cavani: saranno due incontri aperti a ogni risultato, dovremmo vederne delle belle visti i grandi attacchi che scenderanno in campo. La Russia padrona di casa, dopo aver eliminato le Furie Rosse, cerca un nuovo sogno contro la Croazia di Mandzukic mentre l’Inghilterra spera di riscrivere la storia grazie ai gol di Kane e la sfida contro la rivelazione Svezia sembra essere assolutamente alla portata.

Di seguito il calendario completo dei quarti di finale dei Mondiali 2018 con il programma dettagliato, le date e tutti gli orari delle partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













