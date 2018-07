Wimbledon 2018, i risultati del tabellone maschile (7 luglio): Nadal e Djokovic agli ottavi di finale, Zverev, Kyrgios e Fognini deludono

Va in archivio la prima settimana del tabellone maschile di Wimbledon 2018 e, tra conferme e sorprese, è giunto il momento di fare il punto della situazione.

NADAL NUMERO UNO – C’era attesa per la prestazione sul Centrale di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo non ha deluso le attese ed ha annientato il giovane e promettente australiano Alex De Minaur con un secco 6-1 6-2 6-4. Troppo continuo il tennis dello spagnolo al cospetto di un giovane che però ha il carattere per diventare uno dei migliori nel prossimo futuro. E così Rafa, grazie a questo risultato, si assicura la vetta del ranking ATP fino a metà agosto, avendo confermato lo stesso risultato ottenuto l’anno scorso. E con questa ulteriore consapevolezza che il fenomeno di Manacor si proietta agli ottavi di finale dei Championships.

DJOKOVIC RISPONDE PRESENTE – Se ne parla sempre poco ma Novak Djokovic continua a vincere e l’avversario, stavolta, non era uno di quelli facili. Ci riferiamo al padrone di casa Kyle Edmund, testa di serie n.21. Nole, dopo aver concesso il primo parziale al suo avversario, ha cambiato marcia nelle restanti frazioni, impressionando per la sua solidità. Non sarà al 100% della propria condizione, dopo i guai fisici che hanno costellato i suoi ultimi mesi, ma il percorso intrapreso sembra essere quello giusto. Nel prossimo turno ci sarà il russo Karen Khachanov (n.40 ATP), dotato di un tennis molto potente, uscito vittorioso dalla “maratona” contro l’americano Frances Tiafoe (n.52 del mondo) 4-6 4-6 7-6 6-2 6-1, in rimonta.

FOGNINI, ZVEREV E KYRGIOS SALUTANO – Sulla carta sarebbe potuto e dovuto essere un match alla portata di Fabio Fognini ed invece l’azzurro, al cospetto di Jiri Vesely (n.93 del mondo), è stato sconfitto 7-6 3-6 6-3 6-2, palesando le solite difficoltà mentali nella gestione dei momenti clou di un incontro, quando il talento non è sufficiente per emergere. Tante le chance sprecate nel corso dell’incontro dal ligure che così fallisce il target “seconda settimana” ed è costretto a lasciare Londra. Sarà dunque il ceco a sfidare Nadal nel prossimo match. Venendo a Sascha Zverev, il n.3 del mondo già aveva sofferto molto contro l’americano Taylor Fritz, superato in cinque set nel secondo turno. Lo stesso si è ripetuto contro l’estroso lettone Ernests Gulbis (n.138 del mondo) che in cinque set (7-6 4-6 5-7 6-3 6-0) ha evidenziato ancora una volta i limiti del 21enne teutonico sull’erba. Il prossimo avversario sarà l’ex top10 Kei Nishikori che, a sorpresa, si è sbarazzato in tre parziali dell’australiano Nick Kyrgios (6-1 7-6 6-4), troppo falloso nel corso di questo confronto.

BENE DEL POTRO E RAONIC – Solidi invece Juan Martin Del Potro (n.4 del mondo) e Milos Raonic (n.32 ATP), impostisi contro il francese Benoit Paire (n.47 del ranking), con lo score di 6-4 7-6 6-3, e contro l’austriaco Dennis Novak (n.171 del mondo), con il punteggio di 7-6 6-4 5-7 6-2. Il nordamericano affronterà lo statunitense McDonald mentre il sudamericano se la vedrà contro il coriaceo transalpino Gilles Simon.

I RISULTATI DI SABATO 7 LUGLIO – TABELLONE MASCHILE

[5] J.M. del Potro b. B. Paire 6-4 7-6(4) 6-3

[2] R. Nadal b. A. De Minaur 6-1 6-2 6-4

[13] M. Raonic b. [Q] D. Novak 7-6 4-6 7-5 6-2

G. Simon b. M. Ebden 6-1 6-7(3) 6-3 7-6(2)

J. Vesely b. [19] F. Fognini 7-6(4) 3-6 6-3 6-2

[Q] E. Gulbis b. [4] A. Zverev 7-6(2) 4-6 5-7 6-3 6-0

K. Khachanov b. F. Tiafoe 4-6 4-6 7-6(3) 6-2 6-1

[12] N. Djokovic b. [21] K. Edmund 4-6 6-3 6-2 6-4

[24] K. Nishikori b. [15] N. Kyrgios 6-1 7-6(3) 6-4













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Alessio Marini