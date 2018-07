Wimbledon 2018, i risultati del tabellone maschile (5 luglio): Nadal non brilla, Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato

Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del croato apre un quarto di tabellone dove si trova anche Thomas Fabbiano, che ha chiuso il capolavoro già cominciato ieri battendo Stan Wawrinka in tre set. Ora l’azzurro dovrà vedersela con il greco Stefanos Tsitsipas, anche lui vincente dopo la sospensione contro l’americano Jared Donaldson.

Oggi era la giornata di Rafael Nadal, che ha superato in tre set il kazako Mikhail Kukushkin. Lo spagnolo non ha brillato, prestando il fianco a tanti errori poco capitalizzati dal suo avversario. Ma anche questo turno è superato e la confidenza di Rafa sul verde può soltanto crescere. Dovrà farlo in fretta, perché dopodomani ci sarà il talentino australiano Alex de Minaur. Più agevole la vittoria di Novak Djokovic, che si è sbarazzato in tre set dell’argentino Horacio Zeballos. Il serbo non ha avuto grosse difficoltà in questi due primi turni, ma anche nel suo caso l’asticella si alzerà notevolmente sabato, quando si troverà di fronte la speranza del pubblico di casa Kyle Edmund. Rimandato a domani, invece, Alexander Zverev, fermato dall’oscurità proprio quando ha perso il tie-break del terzo set nettamente, contro l’americano Taylor Fritz: domani Sascha, come al solito poco cinico nei match tre su cinque (oggi soprattutto per merito del suo avversario) è chiamato a rimontare un set di svantaggio.

Poche sorprese per il resto. Lo spagnolo Feliciano Lopez si è rivelato un ostacolo meno complicato del previsto per Juan Martin Del Potro, che ha vinto nettamente in tre set, mentre è servito un set in più a Kei Nishikori per battere l’australiano Bernard Tomic. È stato eliminato, invece, il canadese Denis Shapovalov, con sorpresa relativa, perché il francese Benoit Paire è capace di tutto, sull’erba in particolare, anche di rimontare lo 0-6 iniziale e vincere in quattro. Avanzano anche Isner e Gulbis, in cinque set rispettivamente su Bemelmans e Dzumhur. Nick Kyrgios ha battuto Robin Haase in tre set.

Capitolo italiani. Fabio Fognini si è aggiudicato il derby con Bolelli ed ora se la vedrà con Jiri Vesely, che ha eliminato Diego Schwartzman, che per la prima volta giocava il secondo turno a Londra. Andreas Seppi non ce l’ha fatta a rimontare Kevin Anderson, mentre Matteo Berrettini si è arreso a Gilles Simon.

I risultati di giovedì 5 luglio

[25] P. Kohlschreiber b. G. Muller 7-6(6) 7-6(4) 7-6(3)

[8] K. Anderson b. A. Seppi 6-3 6-7(5) 6-3 6-4

[Q] G. Pella b. [3] M. Cilic 3-6 1-6 6-4 7-6(3) 7-5

[9] J. Isner b. [Q] R. Bemelmans 6-1 6-4 6-7(6) 6-7(3) 7-5

[31] S. Tsitsipas b. J. Donaldson 6-3 6-2 3-6 4-6 6-3

[Q] T. Fabbiano b. S. Wawrinka 7-6(7) 6-3 7-6(6)

K. Khachanov b. M. Baghdatis 6-3 6-4 3-6 6-7(4) 7-5

F. Tiafoe b. J. Benneteau 4-6 6-3 6-4 6-2

[21] K. Edmund b. [Q] B. Klahn 6-4 7-6(0) 6-2

[12] N. Djokovic b. H. Zeballos 6-1 6-2 6-3

[15] N. Kyrgios b. R. Haase 6-3 6-4 7-5

[24] K. Nishikori b. [LL] B. Tomic 2-6 6-3 7-6(7) 7-5

[Q] E. Gulbis b. [27] D. Dzumhur 2-6 6-4 6-3 1-6 6-3

T. Fritz vs [4] A. Zverev 4-6 7-5 7-6(0)

[5] J.M. del Potro b. F. Lopez 6-4 6-1 6-2

B. Paire b. [26] D. Shapovalov 0-6 6-2 6-4 7-6(3)

G. Simon b. M. Berrettini 6-3 7-6(4) 6-2

M. Ebden b. [Q] S. Robert 6-3 7-6(5) 4-6 6-1

J. Vesely b. [14] D. Schwartzman 6-3 6-4 7-6(3)

[19] F. Fognini b. [LL] S. Bolelli 6-3 6-4 6-1

A. De Minaur b. P.H. Herbert 6-2 6-7(8) 7-5 6-3

[2] R. Nadal b. M. Kukushkin 6-4 6-3 6-4













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini