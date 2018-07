Wimbledon 2018, i risultati del tabellone femminile (5 luglio): fuori Garbiñe Muguruza! Dominika Cibulkova soprende Johanna Konta

Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata del tabellone femminile di Wimbledon. La più clamorosa è arrivata proprio in chiusura di giornata: la campionessa in carica Garbiñe Muguruza è stata eliminata da Alison Van Uytvanck. La belga era avanti 5-2 nel primo set, prima di farsi rimontare e perdere 7-5. Solo un passaggio a vuoto, però, nulla in confronto a quello della spagnola, deludente e mai veramente in partita e alla fine sconfitta nettamente 6-2 6-1, salutando la scena in anticipo.

La parte alta del tabellone ha perso dunque una pedina importante, ma vede ancora presente Simona Halep, che oggi si è sbarazzata nettamente della cinese Saisai Zheng e che sabato se la vedrà con la cinese di Taipei Hsieh. Il pericolo principale per la romena ora si chiama Angelique Kerber, che ha sonnecchiato un set prima di sbarazzarsi dell’americana Liu. La tedesca, però, troverà al prossimo turno un ostacolo arduo, la giapponese Naomi Osaka, che ha battuto in due set la wild card locale Katie Boulter.

Quella di Muguruza non è stata l’unica eliminazione eccellente di giornata, perché la corsa è terminata anche per la padrona di casa Johanna Konta, eliminata per mano di Dominika Cibulkova, che ha vinto nettamente in due set 6-3 6-4. Una bella rivalsa per la slovacca (che ora se la vedrà con la belga Elise Mertens), nella cornice del Centrale, anche nei confronti degli organizzatori, che l’avevano esclusa dalle teste di serie per far posto a Serena Williams. Ha salutato anche Genie Bouchard, che non è stata in grado di replicare la vittoria di due giorni fa, venendo sconfitta dall’australiana Ashleigh Barty.

Nessun problema per Jelena Ostapenko contro Kristen Flipkens, mentre è riuscita a ripetersi la russia Diatchenko, già giustiziera di Maria Sharapova al primo turno. Continua a far strada anche Belinda Bencic, bravissima ad annullare quattro match point all’americana Alisson Riske nel tie-break del secondo per poi vincere al terzo set in rimonta.

I risultati di giovedì 5 luglio

[1] S. Halep b. S. Zheng 7-5 6-0

S.W. Hsieh b. L. Arruabarrena 6-3 6-3

D. Cibulkova b. [22] J. Konta 6-3 6-4

[15] E. Mertens b. S. Vickery 6-1 6-3

[12] J. Ostapenko b. K. Flipkens 6-1 6-3

[Q] V. Diatchenko b. S. Kenin 6-4 6-1

[26] D. Gavrilova b. S. Stosur 6-4 6-1

A. Sasnovich b. T. Townsend 6-0 6-4

A. Van Uytvanck b. [3] G. Muguruza 5-7 6-2 6-1

[28] A. Kontaveit b. J. Brady 6-2 7-6(4)

[17] A. Barty b. [Q] E. Bouchard 6-4 7-5

[14] D. Kasatkina b. Y. Putintseva 6-2 6-3

[11] A. Kerber b. [Q] C. Liu 3-6 6-2 6-4

[18] N. Osaka b. [WC] K. Boulter 6-3 6-4

[27] C. Suarez Navarro b. [Q] S. Sorribes Tormo 6-4 6-1

B. Bencic b. A. Riske 1-6 7-6(10) 6-2

[23] B. Strycova b. L. Tsurenko 6-1 6-4

K. Siniakova b. [WC] O. Jabeur 5-7 6-4 9-7













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com