Wimbledon 2018: Fabio Fognini vince il derby contro Simone Bolelli. Il ligure accede al terzo turno

E’ Fabio Fognini ad esultare nel secondo turno di Wimbledon. Nel derby azzurro che vedeva il ligure opposto all’amico Simone Bolelli, Fognini si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-1 in due ore di partita. Un match nel quale gli alti e bassi, specie nelle prime battute, sono stati diversi da parte di entrambi i giocatori ma poi la classe della testa di serie n.19 ha avuto la meglio. Il numero uno italiano se la vedrà, dunque, con il ceco Jiri Vesely in un incontro, sulla carta, non impossibile per il nostro portacolori.

Nel primo set entrambi sono in vena di regali: Fabio concede il break, perdendo il servizio a zero nel quarto game, e lo stesso fa Simone nel successivo. Il giocatore di Arma di Taggia però, quindici dopo quindici, riesce a trovare il campo ed a “sentire” meglio la palla. E così, dopo aver annullato tre palle break all’emiliano nel sesto gioco, inizia a mettere in mostra il suo repertorio, strappando il servizio all’avversario ed aggiudicandosi il parziale 6-3.

Nella seconda frazione le difficoltà al servizio di entrambi permangono e da una parte all’altra le palle break si sprecano. Tuttavia, sia Bolelli che Fognini sono poco concreti da questo punto di vista, concedendo sempre all’altro di salvarsi in qualche modo. Il break decisivo arriva infatti nel decimo game quando, anche a causa di un doppio fallo del bolognese, Fognini coglie finalmente l’occasione per strappare il servizio a Bolelli e portarsi sul 6-4.

Nel terzo set è un dominio assoluto del ligure che, forte del vantaggio acquisito, gioca in scioltezza, mettendo in mostra colpi di pregevole fattura, mentre la verve dell’emiliano scema progressivamente. Sul 6-1, infatti, il numero 1 del Bel Paese conclude la pratica festeggiando l’accesso al terzo round.

Foto: Alessio Marini