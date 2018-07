Wimbledon 2018, i risultati del tabellone femminile (7 luglio): Simona Halep ko contro Hsieh, Kerber piega Osaka e vola agli ottavi

Si è chiusa la prima settimana del tabellone femminile di Wimbledon 2018 e le sorprese non sono mancate neanche oggi. L’eliminazione eccellente odierna è quella della n.1 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2018, Simona Halep, eliminata dalla n.48 del ranking, la giocatrice di Cina Taipei Hsieh, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. La rumena deve così lasciare Londra prima del tempo, piegata dal tennis vario della sua avversaria, esaltato dall’erba che mai ha troppo amato la 26enne di Costanza. Con l’eliminazione della Halep, nove delle prime dieci al mondo guarderanno la continuazione dei Championships alla televisione. Un riscontro davvero incredibile.

Risponde presente la n.12 del ranking Jelena Ostapenko. La lettone ha superato con il punteggio di 6-0 6-4 la russa Vitalia Diatchenko “carnefice” di Maria Sharapova. E’ un po’ stanca la giocatrice proveniente dalle qualificazioni e la vincitrice del Roland Garros 2018 sa approfittarne per far suo il confronto e volare agli ottavi, sfidando la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.50 WTA) che, altrettanto facilmente, ha eliminato l’australiana Daria Gavrilova con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 18 minuti di partita.

Nella sfida tra due dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, tra la russa Daria Kasatkina (numero 14 del mondo) e l’australiana Ashleigh Barty, numero 17 del mondo e reduce dalla vittoria conquistata sull’erba di Nottingham, è la tennista dell’Est a prevalere 7-5 6-3. Pragmatico il tennis della 21enne nativa di Togliatti, centrando la qualificazione al prossimo turno dove se la vedrà contro la belga Alison Van Uytvanck, uscita vittoriosa dal match contro la testa di serie n.28 Anett Kontavet (6-2 6-3). Dopo il trionfo a sorpresa contro la detentrice del titolo del 2017 Garbine Muguruza, la 24enne di Vilvoorde, continua la propria avventura.

Infine nel big match di giornata tra la giapponese Naomi Osaka (n.18 del mondo) e la tedesca Angelique Kerber (n.10 WTA) è quest’ultima a sorridere, centrando il bersaglio grosso (6-2 6-4). La teutonica, viste le eliminazioni eccellenti, potrebbe diventare una delle candidate al successo finale, affrontando negli ottavi di finale la rediviva svizzera Belinda Bencic (n.56 WTA), vincente 6-1 7-6 contro la spagnola (n.26 del mondo) Carla Suarez Navarro.

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE – SABATO 7 LUGLIO

A. Van Uytvanck b. [28] A. Kontaveit 6-2 6-3

[14] D. Kasatkina b. [17] A. Barty 7-5 6-3

[12] J. Ostapenko b. [Q] V. Diatchenko 6-0 6-4

S.W. Hsieh b. [1] S. Halep 3-6 6-4 7-5

B. Bencic b. [27] C. Suarez Navarro 6-1 7-6(3)

A. Sasnovich b. [26] D. Gavrilova 6-3 6-1

D. Cibulkova b. [15] E. Mertens 6-2 6-2

[11] A. Kerber b. [18] N. Osaka 6-2 6-4













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock.com