Wimbledon 2018, gli italiani in campo martedì 3 luglio: programma, orari e tv

Seconda giornata di Wimbledon. Oggi, martedì 3 luglio, verrà completato il primo turno. Saranno ben cinque gli italiani in campo, guidati da Fabio Fognini, che giocherà da favorito contro il giapponese Taro Daniel, che quest’anno in Coppa Davis si è già rivelato un osso duro. Toccherà anche a Marco Cecchinato, chiamato a un bell’esame, sia mentale, dopo la sbornia di Parigi, sia tennistico, contro il talentuoso australiano Alex de Minaur.

Match interessante per Matteo Berrettini, che ha pescato l’americano Jack Sock. È indubbiamente sfavorito, ma l’azzurro ha le carte in regola per impensierire l’avversario, che sta vivendo una stagione tutt’altro che eccellente. Ostacolo a stelle e strisce anche per Lorenzo Sonego, contro Taylor Fritz, promessa americana non ancora mantenuta. Oggi sarà impegnato anche Simone Bolelli, contro l’uruguaiano Pablo Cuevas, in una sfida affatto scontata.

La giornata sarà trasmessa su Sky. I canali Sky Sport Uno HD e Sky Sport Arena HD trasmetteranno i match dei campi principali, ma con l’interattività sarà possibile raggiungere anche gli altri campi.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata di incontri.

Il programma e gli italiani in campo oggi a Wimbledon

COURT 12 – ore 12.30

3. Jack Sock v Matteo Berrettini

COURT 18 – ore 12.30

2. Taro Daniel v Fabio Fognini

COURT 7 – ore 12.30

2. Lorenzo Sonego v Taylor Fritz

COURT 15 – ore 12.30

2. Pablo Cuevas v Simone Bolelli

COURT 17 – ore 12.30

3. Marco Cecchinato v Alex De Minaur













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Alessio Marini