F1, GP Gran Bretagna 2018: il programma e come vederlo in tv su Sky e TV8. Gli orari e il palinsesto

Terzo appuntamento in tre settimane per la F1, che si sposta in Gran Bretagna, a Silverstone. La Ferrari ci arriva da leader di entrambe le classifiche, dopo il doppio podio dell’Austria. Sulla carta anche sul circuito britannico la Rossa dovrebbe correre in difesa ma come nell’ultimo weekend può accadere davvero di tutto. Sarà interessante valutare la risposta della Mercedes, che corre su un tracciato favorevole ma più che mai sotto pressione dopo il doppio ritiro dell’ultimo GP.

Il weekend del GP di Gran Bretagna comincerà venerdì 6 luglio con le prove libere, proseguirà sabato 7 con le qualifiche e culminerà domenica 8 con la gara. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go, mentre in chiaro TV8 trasmetterà qualifiche e gara in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutto il weekend del GP di Gran Bretagna.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 6 luglio

ore 11.00-12.30, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-16.30, Prove libere 2, diretta

ore 21.15 e 24.00, Prove libere 2, repliche

Sabato 7 luglio

ore 12.00-13.00, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, Qualifiche, diretta

ore 20.45, 22.15 e 24.00, Qualifiche, repliche

Domenica 8 luglio

ore 9.20-9.55, GP3, Gara 2, diretta

ore 10.30-11.20, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 7 luglio

ore 19.00, Qualifiche, differita

Domenica 8 luglio

ore 21.30, Gara, differita













alessandro.tarallo@oasport.it

