Wimbledon 2018: finale femminile, Angelique Kerber-Serena Williams. Programma, orario e tv

Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la finalissima del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00 (dopo la prosecuzione della semifinale maschile) scenderanno in campo la tedesca Angelique Kerber e la statunitense Serena Williams.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma della finalissima femminile del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle ore 15.00

2. Angelique Kerber v Serena Williams













Foto: Jimmie48 Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it