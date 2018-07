Wimbledon 2018, Finale Djokovic-Anderson: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Domenica 15 luglio si giocherà la Finale di Wimbledon 2018, uno degli eventi sportivi più importanti di giornata che tra l’altro si svilupperà in contemporanea con la Finale dei Mondiali di calcio. Si preannuncia una partita bellissima, intensa e combattuta per decidere chi succederà a Roger Federer. Da una parte il sudafricano Kevin Anderson, grande sfavorito della vigilia e capace di accedere all’atto conclusivo dopo aver sconfitto John Isner al termine di un incontro concluso per 26-24 al quinto set. Dall’altra Novak Djokovic che si presenterà con tutti i favori del pronostico per alzare al cielo il prestigioso trofeo dopo una semifinale tiratissima con Rafael Nadal: il serbo insegue il quarto trionfo sull’erba londinese.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Djokovic-Anderson, Finale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

15.00 Novak Djokovic vs Kevin Anderson

DJOKOVIC-ANDERSON: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: STRINGER Image / Shutterstock.com