Wimbledon 2018: Djokovic-Nadal sospesa dopo tre ore con il serbo avanti per due set ad uno!

Dopo Anderson-Isner, Wimbledon ha visto oggi un altro match lungo ed equilibrato, sospeso poco dopo la mezzanotte italiana: la seconda semifinale maschile, tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal è stata rinviata al termine del terzo set, con il serbo avanti 6-4 3-6 7-6 (9) dopo due ore e 54 minuti di battaglia. Domani la prosecuzione a partire dalle 14.00 ora italiana.

Nel primo set Djokovic è solido al servizio, mentre Nadal soffre tantissimo e viene puntualmente portato ai vantaggi. Le prime palle break arrivano nel quinto game, due, non consecutive, ma l’iberico si salva. Non sarà così nel settimo gioco: da 0-40, allo spagnolo non riesce il miracolo e la seconda occasione è quella buona per il serbo. Djokovic sale 4-3 e nei due successivi turni al servizio cede un solo 15, portando a casa la prima partita per 6-4.

Nella seconda frazione Djokovic non concretizza una palla break nel gioco d’apertura ed altre due nel terzo game, poi Nadal lo punisce centrando lo strappo al primo tentativo. Sul 3-1 però l’iberico concede l’immediato controbreak e si ritrova a rispondere avanti 3-2. Ancora una volta Djokovic si fa trascinare ai vantaggi e, alla seconda occasione subisce il controbreak. Nadal sale subito 5-2, ma poi nel nono game concede altre due palle per il controbreak prima di cancellarle e chiudere 6-3 al primo set point.

Nella terza partita a servire per primo è Djokovic, ed il serbo resta sempre avanti nel punteggio. Non ci sono palle break, né game ai vantaggi: si chiude con il tie break, che si rivela uno stillicidio. Due minibreak in apertura, poi Nole allunga al cambio di campo sul 4-2, ma nadal recupera sul 5-5. Il primo set point è dell’iberico, che ne ha anche un secondo, stavolta sul servizio, ma il serbo non cede. Il terzo è ancora dello spagnolo, non incisivo in risposta. Neppure il serbo coglie la prima opportunità, in risposta, ma la seconda, col servizio a disposizione, è quella giusta: finisce 11-9 per Djokovic, poi la sospensione.













Foto: Alessio Marini

robertosantangelo@oasport.it