Wimbledon 2018: Angelique Kerber vola in Finale. Jelena Ostapenko travolta in due set

Angelique Kerber è la prima finalista del tabellone femminile di Wimbledon 2018. La tedesca, numero 10 del ranking, ha travolto con il punteggio di 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko (numero 12 WTA) in 1 ora e 9 minuti di partita. Un dominio quasi assoluto della teutonica che forte della sua maggior continuità, al cospetto dei troppi errori della sua avversaria (36), ha conquistato la seconda qualificazione in carriera all’atto conclusivo dei Championships dopo quella del 2016.

Nel primo set, fin dal primo quindici, è evidente il differente stile di gioco delle tenniste: da un lato la Ostapenko sempre alla ricerca del vincente e dall’altra la Kerber decisamente solida e molto attenta in difesa. La costanza di Angelique viene premiata e, dopo aver annullato due palle break nel primo e quinto game, la n.10 del ranking cambia marcia infilando una serie di 4 game a zero frutto di soli due errori non forzati contro i 19 dell’avversaria. Nonostante, infatti, i 18 vincenti della lettone, la regolarità della tedesca è la carta vincente.

Nel secondo set la musica non cambia e Jelena entra in un loop negativo da cui non riesce quasi più ad uscire. I rischi corsi dalla 21enne di Riga non le consentono di contrastare il tennis consistente dell’avversaria. La teutonica, abilissima nel far giocare sempre un colpo in più alla Ostapenko, è impressionante dal punto di vista della costanza, premiata dal 6-3 finale e da un numero di appena 7 errori non forzati in tutto il match. L’unico passaggio a vuoto del settimo game non cambia la storia del confronto.













Foto: Jimmie48 / Shutterstock.com