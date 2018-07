Wimbledon 2018, a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata, rischio rinvio a domani

A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal.

La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora italiana, va avanti da qualcosa come cinque ore e mezza e non accenna a terminare, essendo sempre dominante il giocatore al servizio. Al momento paiono pochi gli spiragli per un possibile break, e quindi slitta l’inizio della seconda semifinale del tabellone maschile.

Considerati i tempi tecnici per l’ingresso dei tennisti dopo la fine della prima sfida, l’inizio del match non avverrà molto presto, ma al momento non vengono comunicati spostamenti o cancellazioni da parte degli organizzatori. Col passare del tempo però è lecito aspettarsi che la partita possa iniziare davvero tardi e possa essere sospesa e rinviata a domani.

Se la maratona tra il sudafricano e lo statunitense dovesse prolungarsi il secondo match potrebbe iniziare direttamente domani. Ad Anderson ed Isner l’ardua sentenza.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini

robertosantangelo@oasport.it