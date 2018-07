Volley, SuperLega 2018-2019: svelato il calendario. Tutte le giornate, le partite, le date, il programma

Al Fico di Bologna si è tenuto l’evento Prima Battuta che ha ufficialmente aperto la stagione della SuperLega 2018-2019. Oggi sono stati svelati i calendari del massimo campionato italiano di volley maschile la cui regular season inizierà il prossimo 14 ottobre, due settimane dopo la Finale dei Mondiali che si giocheranno proprio nel nostro Paese, mentre la conclusione è prevista per il 24 marzo.

Parteciperanno 14 squadre che si affronteranno in match di andata e ritorno, le migliori 8 accederanno ai playoff che assegneranno lo scudetto: quarti di finale al meglio delle tre gare (31 marzo, 7 e 13 aprile), poi semifinali (16, 19, 22, 25, 29 aprile) e la Finale che svelerà i nuovi Campioni d’Italia (1, 5, 8, 11, 14 maggio). Da quest’anno torneranno anche le retrocessioni con l’obiettivo di avere un campionato a 12 squadre nel giro di due stagioni.

Perugia partirà con tutti i favori del pronostico visto l’arrivo di Wilfredo Leon e Filippo Lanza ma Civitanova, che si è rinforzata con Simon e Leal, ha tutte le carte in regola per sfidare i Block Devils. A contendere lo scudetto alle ultime due finaliste ci sarà anche Modena con Ivan Zaytsev e Julio Velasco, da non sottovalutare la solita Trento di Simone Giannelli e Luca Vettori. Verona e Milano possono ricoprire il ruolo di outsider. Di seguito il calendario dettagliato, tutte le date e le partite della SuperLega 2018-2019.

PRIMA GIORNATA (14 ottobre, 26 dicembre):

Perugia vs Latina

Modena vs Sora

Trento vs Siena

Ravenna vs Milano

Padova vs Civitanova

Monza vs Verona

Vibo Valentia vs Castellana Grotte

SECONDA GIORNATA (21 ottobre, 30 dicembre):

Civitanova vs Ravenna

Verona vs Perugia

Milano vs Padova

Latina vs Monza

Sora vs Trento

Castellana Grotte vs Modena

Siena vs Vibo Valentia

TERZA GIORNATA (28 ottobre, 6 gennaio):

Perugia vs Trento

Verona vs Civitanova

Milano vs Latina

Ravenna vs Modena

Padova vs Castellana Grotte

Vibo Valentia vs Monza

Siena vs Sora

QUARTA GIORNATA (1° novembre, 13 gennaio):

Civitanova vs Perugia

Modena vs Milano

Trento vs Vibo Valentia

Monza vs Ravenna

Latina vs Siena

Sora vs Padova

Castellana Grotte vs Verona

QUINTA GIORNATA (4 novembre, 20 gennaio):

Perugia vs Siena

Civitanova vs Trento

Verona vs Sora

Milano vs Castellana Grotte

Ravenna vs Vibo Valentia

Padova vs Monza

Latina vs Modena

SESTA GIORNATA (7 novembre, 27 gennaio):

Modena vs Padova

Trento vs Latina

Ravenna vs Castellana Grotte

Monza vs Civitanova

Vibo Valentia vs Perugia

Sora vs Milano

Siena vs Verona

SETTIMA GIORNATA:

Perugia vs Modena

Civitanova vs Sora

Verona vs Ravenna

Milano vs Monza

Padova vs Siena

Latina vs Vibo Valentia

Castellana Grotte vs Trento

OTTAVA GIORNATA (18 novembre, 17 febbraio):

Modena vs Civitanova

Trento vs Verona

Ravenna vs Latina

Monza vs Sora

Vibo Valentia vs Padova

Castellana Grotte vs Perugia

Siena vs Milano

NONA GIORNATA (25 novembre, 24 febbraio):

Perugia vs Monza

Civitanova vs Siena

Milano vs Verona

Padova vs Trento

Latina vs Castellana Grotte

Vibo Valentia vs Modena

Sora vs Ravenna

DECIMA GIORNATA (2 dicembre, 3 marzo):

Perugia vs Ravenna

Civitanova vs Latina

Trento vs Milano

Verona vs Padova

Monza vs Modena

Sora vs Vibo Valentia

Siena vs Castellana Grotte

UNDICESIMA GIORNATA (9 dicembre, 10 marzo):

Modena vs Siena

Milano vs Civitanova

Ravenna vs Trento

Padova vs Perugia

Latina vs Sora

Vibo Valentia vs Verona

Castellana Grotte vs Monza

DODICESIMA GIORNATA (16 dicembre, 17 marzo):

Civitanova vs Castellana Grotte

Trento vs Modena

Verona vs Latina

Milano vs Vibo Valentia

Padova vs Ravenna

Sora vs Perugia

Siena vs Monza

TREDICESIMA GIORNATA (23 dicembre, 24 marzo):

Perugia vs Milano

Modena vs Verona

Ravenna vs Siena

Monza vs Trento

Latina vs Padova

Vibo Valentia vs Civitanova

Castellana Grotte vs Sora