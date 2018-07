Volley, Nations League 2018: Francia-Russia in Finale, Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa

Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile.

Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13)

Partita pirotecnica con i transalpini che volano sul 2-0 in totale facilità, poi si fanno trascinare al tie-break dagli States e la spuntano al termine di un incontro tiratissimo ricco di colpi di scena. Partita letteralmente mostruosa dell’opposto Stephen Boyer (31 punti, 3 muri, 3 aces) che ha oscurato anche la grande stella Earvin Ngapeth (12), da annotare anche i 4 muri del centrale Kevin Le Roux e la regia di Benjamin Toniutti oltre che alle difese del libero Jenia Grebennikov. Agli States non sono bastati i 23 punti di Matt Anderson e i 20 di Taylor Sander, i 15 punti del subentrato Aaron Russell al posto di Benjamin Patch hanno dato la svolta alla partita, in cabina di regia Micah Christenson, Max Holt al centro.

Russia vs Brasile 3-0 (25-17; 25-18; 25-14)

Prova di forza dei Campioni d’Europa che demoliscono i Campioni Olimpici grazie agli attaccanti Maxim Mikhaylov (12), Dmitry Volov (11) ed Egor Kliua (10) senza dimenticarsi del colosso centrale Dmitriy Muserskiy (10, 3 muri). Brasile spentissimo con Bruninho in cabina di regia, Wallace e Douglas non pervenuti in attacco.

FINALI:

DOMENICA 8 LUGLIO:

17.00 Finale per il terzo posto – USA vs Brasile

20.45 Finale Nations League 2018 – Francia vs Russia













(foto Valerio Origo)