Volley, Mondiali 2018. Chicco Blengini: “Questa Italia è da podio! Convocazioni? Ultimi dubbi da sciogliere”

Manca poco più di un mese ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si sta preparando per il grande appuntamento e punterà naturalmente a ben figurare con la speranza di lottare per salire sul podio dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e le delusioni dello scorso anno. Gli azzurri sono nel pieno della marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e stanno svolgendo dei collegiali a Cavalese per farsi trovare preparati quando conterà davvero. Prime tappe importanti saranno le due amichevoli contro l’Olanda che giocheremo nella località dolomitica il 3 e 4 agosto.

Il CT Chicco Blengini sta seguendo i suoi ragazzi e a Il Tempo ha rivelato lo stato di forma della sua squadra: “Sarebbe grave se fosse già pronta per il Mondiale. Stiamo lavorando con 17 atleti anche per tenere alta l’intensità del lavoro e senza dare sovraccarichi rischiosi. Sto dando a diversi giocatori la chance di trovarsi un posto per i Mondiali. In questa fase il lavoro è importante sia nei volumi che nella tecnica ma tutto sta procedendo secondo i piani“.

L’allenatore degli azzurri deve ancora definire le convocazioni, ci sono tre tagli da effettuare per arrivare alla rosa di 14 uomini che disputeranno i Mondiali: “Ci sono situazioni che mi sono più chiare e altre meno. Abbiamo due palleggiatori e due liberi e in quei reparti le indicazioni sono evidenti. Tuttavia mi affido anche ad alcune variabili: il lavoro, l’impegno e la condizioni saranno gli elementi che determineranno le scelte definitive“.

Blengini non si tira indietro e parla chiaro: “Questa squadra assolutamente deve ambire al podio. Chiaro che a differenza di altri sport, nella pallavolo internazionale le squadre che puntano al podio sono almeno sette se non di più. Fermo restando che lo sport riserva spesso delle sorprese, l’Italia è consapevole che si gioca questa ambizione con diverse altre Nazionali“.

Il torinese parla anche di Ivan Zaytsev, tornato in gruppo dopo il caso scarpe: “Non ho mai avuto personalmente problemi con lui. L’ho trovato molto bene, ma non avevo dubbi. E’ un ragazzo molto disponibile e molto carico che sempre dimostra di sentire grande orgoglio, piacere e responsabilità nel vestire la maglia della Nazionale. Non credo che lui abbia bisogno di riscattare qualcosa. Deve solo impegnarsi come tutti e contribuire in maniera importante al rendimento della squadra ma non ho dubbi che lo farà. Lui, come gli altri, deve sentire la responsabilità che ha nel rappresentare l’Italia in un Mondiale“.













