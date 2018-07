Volley, Final Six Nations League 2018: la Francia ribalta il Brasile, la Russia surclassa la Polonia

A Lille (Francia) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Si disputano due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si affronteranno poi nelle semifinali incrociate.

POOL A:

Francia vs Brasile 3-2 (22-25; 25-20; 21-25; 25-22; 15-13)

Fantastica vittoria in rimonta dei padroni di casa contro i Campioni Olimpici. I transalpini si inventano il ribaltone da 1-2 e sconfiggono i verdeoro, a fare la differenza l’opposto Stephen Boyer (25 punti) e il fenomeno Earvin Ngapeth (23) azionati dal buon Benjamin Toniutti. Bruninho ha invece spinto tanto sul solito Wallace (21), l’ingresso di Mauricio Souza e Douglas Souza per Mauricio Borges e Isac Santos ha dato la spinta giusta nel terzo set ma poi non è bastato per contrastare i galletti.

CLASSIFICA: Francia 1 vittoria (2 punti), Brasile 0 vittorie (1 punto), Serbia 0.

POOL B:

Russia vs Polonia 3-1 (25-18; 25-23; 22-25; 25-17)

I Campioni d’Europa tornano a poter contare su Dmitry Volkov (17 punti, 3 muri e 3 aces) e Maxim Mikhaylov (16): lo schiacciatore e l’opposto, supportati dal colossale centrale Dmitriy Muserskiy (14, 3 muri) e dal martello Egor Kliuka (13, 4 stampatone), asfaltano i Campioni del Mondo a cui non è bastato Bartosz Kurek (23 punti) viste le assenze di Kubiak e Mika.

CLASSIFICA: Russia 1 vittoria (3 punti), Polonia 0 vittorie (0 punti), USA 0.













(foto Valerio Origo)