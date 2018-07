Volley femminile, l’Italia verso i Mondiali. Le convocate per il secondo collegiale

Secondo collegiale per l’Italia in avvicinamento ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre si ritroveranno al Centro Onesti di Roma dal 23 al 31 luglio: altri otto giorni di raduno per preparare al meglio la rassegna iridata che si disputerà a ottobre in Giappone.

Il CT Davide Mazzanti si affida al suo solito gruppo, poi dovrà sfoltire per arrivare alla lista delle 14 giocatrici che parteciperanno alla rassegna iridata.

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Carlotta Cambi

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani

SCHIACCIATRICI: Anastasia Guerra, Elena Pietrini, Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Laura Melandri, Sarah Fahr

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale