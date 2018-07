Volley, Europei U20 2018: sarà Repubblica Ceca-Russia l’atto finale del torneo continentale. Italia in gioco per conquistare il settimo posto

Sono andate in scena le due semifinali degli Europei Under20 di volley maschile nella giornata odierna. Incroci che non hanno avuto per protagonista l’Italia che ha disputato il confronto contro la Germania, valido per i piazzamenti dal 5° all’8° posto. Ebbene, i ragazzi di Monica Cesta sono stati sconfitti dalla formazione tedesca, al termine di un confronto lottatissimo, deciso al tie-break e premiante i teutonici: 25-21 21-25 25-23 23-25 e 18-16 il computo dei parziali. E dunque gli azzurrini se la vedranno contro la Bielorussia nella finalina che varrà il 7° posto. Venendo, invece, alle semifinali citate la Repubblica Ceca ha superato 3-1 il Belgio (25-17 14-25 25-23 25-21) e troverà in finale la Russia che ha sconfitto l’Olanda sempre 3-1 (25-23 20-25 25-12 25-22).













Foto: Valerio Origo