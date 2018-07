Beach volley, Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella prima giornata sulla sabbia romagnola

Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del campionato italiano di beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il semifinale. In campo femminile anche Traballi, seconda a Nantong, assieme all’altra azzurra Puccinelli, fa tris di vittorie e domani giocherà per conquistare la prima finale della sua carriera nel campionato tricolore.

In semifinale tra gli uomini anche De Fabritiis: Michienzi, a caccia del loro primo successo nel Campionato Italiano e in campo femminile Colombi/Breidenbach, che puntano al bis dopo la vittoria di Bibione. Nel corso della giornata si è svolta al Fantini Club la presentazione del libro “La leggenda azzurra” di Lorenzo Dallari: sono intervenuti numerosi protagonisti del mondo del volley di ieri e di oggi, tra cui il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo, Alberto Rabiti, e il Commissario Tecnico della Nazionale Seniores femminile, Davide Mazzanti.

Domattina dalle 8.30 l’ultimo turno del tabellone perdenti, dalle 10.30 le semifinali e nel pomeriggio le finali.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Camozzi/Geromin-Do Nascimento/Krumins 21 (21-16, 19-21, 17-15), De Fabritiis/Michienzi-Lupo/Andreatta 2-0 (21-19, 21-16), Casali/Perini-Windisch/Cappio 1-2 (21-18, 17-21, 16-18), Cecchini/Dal Molin-Lancellotti/Bertoli 2-1 (15-21, 21-18, 17-15), Goria/Garghella-Manni/Bonifazi 0-2 (17-21, 12-21), Colaberardino/De Luca-Bigarelli/Amore 2-0 (23-21, 21-11), Arienti/Benvenuti-Chinellato/Pizzolotto 1-2 (19-21, 21-13, 13-15), Andreatta/Abbiati-Alfieri/Sacripanti 2-0 (21-14, 21-16).

Secondo turno vincenti: Camozzi/Geromin-De Fabritiis/Michienzi 0-2 (19-21, 13-21), Wndisch/Cappio-Cecchini/Dal Molin 0-2 (15-21, 14-21), Manni/Bonifazi-Colaberardino/De Luca 2-0 (21-18, 21-18), Chinellato/Pizzolotto-Andreatta/Abbiati 0-2 (17-21, 17-21)

Primo turno perdenti: Arienti/Benvenuti-Alfieri/Sacripanti 0-2 (15-21, 15-21), Goria/Garghella-Bigarelli/Amore 0-2 (19-21, 11-21), Casali/Perini-Lancellotti/Bertoli 0-2 (11-21, 16-21), Do Nascimento/Krumins-Lupo/Andreatta 0-2 (15-21, 6-21).

Secondo turno perdenti: Alfieri/Sacripanti-Windisch/Cappio 2-0 (21-13, 23-21), Bigarelli/Amore-Camozzi/Geromin 2-0 (21-16, 21-17), Lancellotti/Bertoli-Chinellato/Pizzolotto 2-0 (22-20, 21-19), Lupo/Andreatta-Colaberardino/De Luca 0-2 (11-21, 16-21).

Terzo turno vincenti: Andreatta/Abbiati-Manni/Bonifazi 2-0 (22-20, 21-17), De Fabritiis/Michienzi-Cecchini/Dal Molin 2-1 (21-14, 17-21, 15-10)

Terzo turno perdenti: Alfieri/Sacripanti-Bigarelli/Amore 1-2 (19-21, 21-16, 13-15), Lancellotti/Bertoli-Colaberardino/De Luca 0-2 (22-24, 19-21)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Cutri/Vizio-Colombi/Breidenbach 0-2 (12-21, 14-21), Lantignotti/Colzi-Godenzoni/Leoni 2-0 (21-16, 21-13), Piccoli/Orsi Toth-Sacco/Enzo 2-0 (23-21, 21-17), D. Allegretti/Annibalini-Franzoni/Batori 2-1 (21-13, 16-21, 15-12), Luca/Culiani-Leonardi/Benazzi 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Ferraris/Michieletto-Lo Prieno/Fiore 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Traballi/Puccinelli-Dalmazzo/Bonifazi 2-0 (21-11, 21-17), Toti/J. Allegretti-Pastorino/Maestroni 2-1 (18-21, 25-23, 15-10).

Secondo turno vincenti: Colombi/Breidenbach-Lantignotti/Colzi 2-0 (21-18, 21-16), Piccoli/Orsi Toth-D. Allegretti/Annibalini 0-2 (18-21, 14-21), Luca/Culiani-Ferraris/Michieletto 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Traballi/Puccinelli-Toti/J. Allegretti 2-0 (21-18, 21-19)

Primo turno perdenti: Dalmazzo/Bonifazi-Pastorino/Maestroni 1-2 (21-12, 18-21, 23-25), Leonardi/Benazzi-Lo Prieno/Fiore 2-0 (21-17, 21-13), Sacco/Enzo-Franzoni/Batori 0-2 (20-22, 21-23), Cutri/Vizio-Godenzoni/Leoni 0-2 (14-21, 12-21).

Secondo turno perdenti: Pastorino/Maestroni-Piccoli/Orsi Toth 1-2 (21-18, 19-21, 10-15), Leonardi/Benazzi-Lantignotti/Colzi 1-2 (16-21, 21-12, 13-15), Franzoni/Batori-Toti/J. Allegretti 0-2 (12-21, 15-21), Godenzoni/Leoni-Luca/Culiani 2-1 (21-14, 17-21, 15-13).

Terzo turno vincenti: D. Allegretti/Annibalini-Colombi/Breidenbach 1-2 (15-21, 21-19, 11-15), Traballi/Puccinelli-Ferraris/Michieletto 2-1 (19-21, 21-12, 15-12)

Terzo turno perdenti: Godenzoni/Leoni-Toti/J. Allegretti 2-1 (21-19. 14-21, 15-12), Lantignotti/Colzi-Piccoli/Orsi Toth 2-1 (18-21, 21-17, 15-11)