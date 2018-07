Pallanuoto femminile, Europei 2018, Fabio Conti: “Una buona prestazione. Lotteremo come sempre ai quarti di finale”

Rotondo il successo del Setterosa negli Europei 2018 di Barcellona di pallanuoto femminile. A cadere sotto i colpi delle giocatrici nostrane sono state le francesi, sconfitte nettamente 11-3. Per le azzurre ora il pensiero è ai quarti di finale in attesa di sapere quale sarà la prossima avversaria.

Fabio Conti si è detto soddisfatto della partita disputata dalle sue ragazze: “Questa partita serviva per chiudere il girone. Noi abbiamo continuato a lavorare pensando a quando scenderemo in acqua per i quarti di finale. C’è ancora qualche problema di troppo in fase conclusiva ma sono comunque contento per quanto hanno fatto le ragazze che non si sono lasciate condizionare da un arbitraggio scellerato. Percorso difficile in vista dei quarti? Da quando alleno questa squadra non ricordo di aver affrontato incontri semplici. Noi abbiamo effettuato un rinnovamento in squadra e, di fatto, ce la possiamo giocare con tutti. Ora attendiamo i risultati di stasera per conoscere il nome dell’avversaria ma ci concentreremo solo su quello che dobbiamo fare“, ha dichiarato il ct ai microfoni di RaiSport.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI PALLANUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com