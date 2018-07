Volley, Europei U20 2018: Italia sciupona, la Russia vince in rimonta da 0-2. Semifinali a rischio

L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei U20 di volley maschile in corso di svolgimento tra Belgio e Olanda. Gli azzurrini, dopo aver superato Francia e Turchia, sono stati battuti dalla Russia per 3-2 (25-22; 25-22; 9-25; 16-25; 15-17): avanti comodamente per 2-0, i ragazzi di Monica Cresta sono stati clamorosamente rimontati dagli avversari e si sono complicati la strada verso le semifinali della rassegna continentale. Ora saranno decisive le sfide con Polonia e Belgio, in programma tra mercoledì e giovedì, per sperare di accedere agli atti conclusivi della competizione.

Oggi non sono bastati i 19 punti dell’opposto Diego Cantagalli, doppia cifra anche per gli schiacciatori Francesco Recine (12) e Daniele Lavia (15), 4 muri per il centrale Lorenzo Cortesia affiancato da Leandro Mosca, cabina di regia affidata ad Alessandro Acquarone mentre il libero è Filippo Federici. Decisivo l’ingresso di Volodin, dominatore con Pivovarov. Nel pomeriggio la Polonia ha sconfitto la Francia per 3-1, questa sera sfida tra Belgio e Turchia.

CLASSIFICA: Italia 2 vittorie (7 punti), Russia 2 vittorie (6 punti), Belgio 2 vittorie (5 punti), Polonia 2 vittorie (5 punti), Francia 0 vittorie (1 punto), Turchia 0 vittorie (0 punti). Questa sera (ore 20.00): Belgio vs Turchia