Volley, Europei U20 2018: Italia per il colpaccio trascinata da Cantagalli e Gardini. Gli azzurrini sfidano la Russia e le big

L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei U20 di volley maschile che si disputeranno in Belgio e Olanda dal 14 al 22 luglio. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool di Kortrijk e affronteranno nell’ordine Francia, Turchia, Russia, Belgio e Polonia: un raggruppamento complicato in cui andranno tenuti soprattutto d’occhio i russi, i polacchi e i francesi ma anche la nuova scuola anatolica e i padroni di casa fanno paura. Soltanto le prime due classificate accederanno alle semifinali dove incroceranno le squadre superstiti dell’altro girone che si giocherà a Ede (Paesi Bassi) tra Portogallo, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Finlandia e Bielorussia, con i padroni di casa e i tedeschi favoriti.

I ragazzi di Monica Cresta arrivano all’appuntamento in buone condizioni di forma e con tutte le carte in regola per poter fare bene. Spiccano nomi di assoluto spessore come l’opposto Diego Cantagalli e lo schiacciatore Davide Gardini, figli di due stelle della Generazione di Fenomeni. Attenzione anche al buon palleggiatore Lorenzo Sperotto, ai centrali Lorenzo Cortesia e Giovanni Sanguinetti ma anche agli altri martelli Francesco Recine, Marcorocco Panciocco e Daniele Lavia. L’Italia ha vinto il titolo nel 1992, 2002 e 2012 mentre Russia e Polonia si sono divise le ultime due edizioni.

I 12 AZZURRINI – Alzatori: Lorenzo Sperotto e Alessandro Acquarone. Centrali: Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Francesco Recine, Marcorocco Panciocco, Davide Gardini, Daniele Lavia. Opposti: Diego Cantagalli e Matheus Motzo. Libero: Filippo Federici.

Il Calendario

Pool 2, Kortrijk, Belgio.

Italia, Turchia, Russia, Francia, Polonia, Belgio.

14/7 Turchia-Russia (15.00), Belgio-Polonia (17.30), Italia-Francia (20.00)

15/7 Russia-Polonia (15.00), Francia-Belgio (17.30), Italia-Turchia (20.00)

16/7 Polonia-Francia (15.00), Italia-Russia (17.30), Belgio-Turchia (20.00)

18/7 Russia-Francia (15.00), Turchia-Polonia (17.30), Italia-Belgio (20.00)

19/7 Francia-Turchia (14.00), Italia-Polonia (16.30), Belgio-Russia (19.30)













