Vincenzo Nibali si ritira per la prima volta in un grande giro. Il Tour de France 2018 finisce per colpa di uno spettatore

Al Tour de France 2018 Vincenzo Nibali si è ritirato per la prima volta in carriera in un grande giro. Il siciliano è stato costretto ad abbandonare la Grande Boucle per una frattura vertebrale riporta in seguito ad una caduta sull’Alpe d’Huez causata da un tifoso. Con una lesione di questo tipo è impossibile fare una corsa ciclistica, sia per le problematiche nella fase respiratoria, che per non rischiare di danneggiare anche le strutture nervose.

Lo Squalo stava correndo il suo 19° grande giro. Dal 2007 ad oggi non si era mai ritirato e l’unica volta che non aveva terminato la corsa era stata la Vuelta del 2015, con la contestata espulsione dalla giuria per aver sfruttato il traino dell’ammiraglia (allora era all’Astana) in seguito ad una caduta.

Quest’anno Nibali calcava il palcoscenico della Grande Boucle per la settima volta in carriera ed era tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla. Il siciliano puntava alla vittoria del secondo Tour in carriera, dopo quello del 2014 ed eguagliare così miti come Ottavio Bottecchia, Gino Bartali e Fausto Coppi. Sull’Alpe d’Huez stava dimostrando di potersela giocare fino in fondo, ma a quattro chilometri della vetta, il sogno si è interrotto in pochi secondi.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Valerio Origo