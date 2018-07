VIDEO Vettel, sorpasso mitologico su Lewis Hamilton! Ruota a ruota, duello memorabile!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AUSTRIA 2018

Sebastian Vettel ha compiuto un sorpasso mitologico su Lewis Hamilton durante il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è inventato una manovra stellare ruota a ruota in fondo al rettilineo, misurando la curva alla perfezione. Il tedesco è così salito in terza posizione in una gara che sembrava funesta e che invece grazie a una provvidenziale virtual safety car gli ha permesso di entrare in zona podio. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Vettel su Hamilton.













