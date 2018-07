VIDEO Sebastian Vettel, che sorpasso su Bottas nel GP d’Ungheria! Le immagini dell’incidente senza conseguenze

Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Ungheria 2018 grazie a un bellissimo sorpasso su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine. Il pilota della Ferrari ha dovuto forzare la manovra per chiudere la gara immediatamente alle spalle di Lewis Hamilton, limitando i danni in classifica generale. Il tedesco ha operato un’eccellente sorpasso sul finlandese della Mercedes che però non ha mollato e lo ha toccato in maniera incredibile. L’incidente però non ha avuto fortunatamente conseguenze. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Vettel su Bottas.













