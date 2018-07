VIDEO Philippe Gilbert, la caduta del belga in discesa al Tour de France. Finisce nel burrone, attimi di paura

Attimi di paura nel corso della discesa del Col de Portet-d’Aspet, prima salita della sedicesima tappa del Tour de France 2018. Philippe Gilbert, infatti si trovava solo al comando della gara ma ha sbagliato una curva, è andato dritto ed è andato a sbattere con la bicicletta contro un muretto, venendo catapultato in un burrone. Un volo davvero incredibile che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Per alcuni minuti si è temuto il peggio ma fortunatamente è riuscito a rialzarsi e ha tranquillizzato tutti rivolgendosi alle telecamere: qualche escoriazione, nulla di grave per il campione belga. Il ciclista è stato accompagnato in ammiraglia visibilmente scosso ma poi ha ripreso la bicicletta e ha continuato la sua fatica. Di seguito il VIDEO della spaventosa caduta di Philippe Gilbert al Tour de France.

🏁 – 57 km

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is being ok and goes back on the bike.

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et repart.#TDF2018 pic.twitter.com/uquDFf7OEs

— Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018