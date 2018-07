L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori.

Di seguito il video dell’azione contestata:













Foto: katacarix / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it