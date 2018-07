VIDEO Nairo Quintana fora al Tour de France: clamoroso colpo di scena! Perde 1’15” da Nibali

Nairo Quintana si è reso protagonista di una clamorosa foratura negli ultimi cinque chilometri della prima tappa del Tour de France 2018. Il colombiano, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha pagato a caro prezzo un problema meccanico e non aveva nessun compagno in grado di aiutarlo. L’uomo della Movistar ha dovuto aspettare l’aiuto corsa e ha perso tantissimo tempo, tagliando il traguardo a 1’15” da Vincenzo Nibali: sarà un distacco pesantissimo in ottica classifica generale. Di seguito il VIDEO con la foratura di Nairo Quintana.













(foto Valerio Origo)