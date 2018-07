VIDEO Magia di Pogba, gol da urlo in Francia-Croazia: sinistro dal limite, 3-1 nella Finale dei Mondiali

Pobga ha segnato un gol meraviglioso in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. La partita è sul 2-1 per i Galletti ma ci pensa l’ex giocatore della Juventus a inventarsi una rete incredibile in coda a un’azione da campione di Mbappé. Il suo destro dal limite viene murato, sulla ribattuta allora va col sinistro e la piazza portando i transalpini sul 3-1. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba, il 3-1 di Francia-Croazia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI POGBA













Foto: Vlad1988 Shutterstock