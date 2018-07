VIDEO Highlights Francia-Belgio 1-0, Mondiali 2018: i transalpini volano in finale! Le immagini del trionfo dei Galletti

Sarà la Francia a giocarsi la finale dei Mondiali 2018 domenica a Mosca. È bastato un gol di Umtiti per mandare ko il Belgio, battuto per 1-0 nella prima semifinale, a San Pietroburgo. Il miglior attacco della rassegna iridata non è bastato al cospetto di una Francia solida in difesa e quanto mai cinica. I Galletti hanno saputo soffrire ma hanno serrato le fila e colpito al momento giusto, a inizio ripresa, quando il difensore del Barcellona ha trovato l’appuntamento con il gol, su calcio piazzato, come già era capitato a Varane con l’Uruguay. Riviviamo i momenti salienti della sfida tra gli uomini di Didier Deschamp ed i belgi.

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com