Vela, Mondiali 2018: Mattia Camboni per il definitivo salto di qualità

Il countdown verso i Mondiali di vela 2018 prosegue. Il 2 agosto prenderanno inizio le regate ad Aarhus, in Danimarca, dove si radunerà il meglio della vela mondiale con tutte le classi olimpiche presenti per cominciare il percorso che porterà verso Tokyo 2020. Nella rassegna iridata, che in questa versione si tiene ogni quattro anni, verranno infatti assegnati i primi pass olimpici.

A caccia del biglietto per il Giappone c’è anche Mattia Camboni, leader del movimento azzurro della classe RS:X maschile. Nativo di Civitavecchia, è uno dei talenti più freschi e vivaci della vela italiana e in Danimarca potrà dire la sua, reduce dall’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Mattia ha appena 22 anni ma non è un nome nuovo nel panorama velistico italiano e internazionale.

Camboni si è fatto notare sin da giovane, quando nella classe Techno 293, propedeutica per il windsurf, vinse l’Europeo Under 15. Poi il passaggio all’RS:X e nel 2016 l’exploit, con l’oro ai Mondiali Under 21. Un risultato notevole, che gli valse la scelta per far parte della spedizione olimpica di Rio, a soli 20 anni. Mattia era il più giovane dei partecipanti ma seppe farsi valere, vincendo una delle regate di qualificazione e guadagnandosi l’accesso alla Medal Race, con un decimo posto finale.

Un’esperienza che è valsa molto nel processo di maturazione di Camboni (che quell’anno fu pure premiato dalla FIV come velista dell’anno). Nel 2017, infatti, il giovane azzurro è stato presenza fissa in top ten, sia in Coppa del Mondo che al Princesa Sofia, ed è soprattutto salito sul podio continentale, vincendo la medaglia di bronzo agli Europei. Una crescita che quest’anno il velista di Civitavecchia non è stato in grado di confermare, pur rimanendo al top della categoria.

A Tarragona, però, è arrivata, come detto, la vittoria ai Giochi del Mediterraneo. Un successo impreziosito dall’aver battuto un nome grosso come quello del francese Louis Giard, campione europeo lo scorso anno. Un risultato che, soprattutto, ha dato a Mattia la spinta che gli serviva in questa stagione. Ora il test più importante arriverà ad Aarhus. L’occasione giusta per compiere il definitivo salto di qualità.











Foto: profilo Facebook Mattia Camboni