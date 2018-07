Vela, Europei Junior 470 2018: azzurri lontani dalle medaglie. Ottavo posto per Marchesini e Fedel

Si sono tenuti negli scorsi giorni, a Sesimbra in Portogallo, gli Europei Junior della classe di vela 470. Nessuna medaglia per l’Italia, né tra gli uomini né tra le donne, con il miglior risultato rappresentato dall’ottavo posto di Maria Vittoria Marchesini e Cecilia Fedel, seguite da Francesca Russo Cirillo e Alice Linussi in decima posizione.

Le azzurre hanno condotto una buona settimana, rimanendo sempre nella parte alta della classifica pur concludendo lontane dalle medaglie. Al femminile l’oro è andato alla coppia tedesca Dahnke/Winkel, che hanno dominato la competizione chiudendo davanti alle israeliane Wallach/Bilia e alle francesi Amar/Riou, che proprio nell’ultima regata hanno piazzato la zampata per salire sul podio.

Al maschile, invece, dominio assoluto degli israeliani Abu/Rooz, che già prima della Medal Race erano sicuri della medaglia d’oro. L’argento è andato agli ungheresi Gyapjas/Gyapjas, davanti a un altro equipaggio israeliano, Hasson/Harari. Gli italiani Andrea Totis e Michele Cecchin hanno chiuso la competizione in 17esima posizione.

Da segnalare, infine, nella classe non olimpica 420, il terzo posto nella classifica femminile delle azzurre Carlotta e Camilla Scodnik.











