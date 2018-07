Vela, Europei Gdynia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti terzi nel Nacra 17 dopo la prima giornata. Bene gli azzurri nel 49er

Sono scattati oggi gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX a Gdynia, in Polonia. Un vero e proprio test generale in vista dei Mondiali di Aarhus, quanto mai fondamentali perché oltre al preziosissimo titolo iridato assegneranno anche le prime carte olimpiche.

Ruggero Tita e Caterina Banti sono i campioni in carica della classe mista ed hanno cominciato da dove avevano lasciato, vincendo la prima regata. Nella seconda è arrivato un terzo posto, seguito poi da un secondo, che li pone al terzo posto della classifica generale dopo la prima giornata. Il totale dei due azzurri è 6, a -2 dai britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (2-1-1) e a -1 dai neozelandesi Gemma Jones e Jason Saunders (3-1-1), che ovviamente competono per il titolo Open. Buon inizio anche per Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, quarti dopo un quarto, un secondo e un terzo posto.

Hanno cominciato col piede giusto anche gli azzurri del 49er. Jacopo Plazzi e Andrea Tesei sono in settima posizione con 16 punti, con all’attivo due terzi e un decimo posto. Simone Ferrarese e Valerio Galati sono invece in 16esima posizione con 24 (18-4-2). Al comando troviamo la coppia australiana composta da William Phillipps e Iain Jensen, con 4 punti dopo due vittorie e un secondo posto.

Al femminile, invece, nella classe 49er FX, azzurre fuori dalla top ten. Carlotta Omari e Matilda Distefano sono al 18° posto con 22, dopo un 16°, un 3°, un 9° e un 10° posto. A pari merito con loro ci sono Francesca Bergamo e Alice Sinno, con un parziale di 14-4-10-8. Gran Bretagna al comando con Sophie Weguelin e Sophie Ainsworth, con un parziale di 4-7-1-1 e un totale di 6 punti,











