Valentino Rossi, GP Germania 2018: “Il ritiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre. Spero di avere meno problemi rispetto al 2017”

Valentino Rossi si proietta al GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, con determinazione e voglia di lottare. Non è mancato, però, da parte del nove volte iridato un pensiero sulla decisione di Daniel Pedrosa, pilota della Honda, di smettere di correre al termine di questa stagione.

“Il ritiro di Pedrosa? Il nostro sport perde uno dei migliori piloti. Meritava di vincere un Mondiale in MotoGP. Probabilmente questa è la scelta giusta, ma non me l’aspettavo. Pensavo potesse continuare a correre, invece ha cambiato idea. Lui ha un grande stile di guida, davvero invidiabile, è bello seguire il suo esempio e imparare dai suoi trucchi, è stato sempre uno dei primi ad aprire il gas in uscita da curva. Ha migliorato molto i suoi punti deboli”.

Valentino, reduce da una gara gagliarda in Olanda che lo ha visto però fuori dal podio, non ha però rimpianti avendo messo in pista il meglio che poteva, conscio però che la vittoria di Marquez ha aumentato il distacco in classifica generale dall’iberico (41 punti): “La gara di Assen è stata una delle più belle dell’ultimo periodo. Peccato non essere salito sul podio, alla fine in una corsa come quella può succedere di tutto. Abbiamo dato tutti il massimo, con tanti sorpassi. E’ vero, c’è un distacco importante da Marquez, ma dobbiamo fare il meglio per tornare competitivi e recuperare gara dopo gara“.

Quasi sicuramente si correrà per l’ultima volta su questo tracciato e Valentino ha espresso il proprio parere: “E’ un peccato perché il Sachsenring è un bel circuito, pur non essendo semplice. Marquez è davvero veloce qui. L’anno scorso abbiamo sofferto molto, ma la moto dell’anno scorso era più complessa. Speriamo di guadagnare qualche decimo con la M1 di quest’anno”













FOTOCATTAGNI