Tuffi grandi altezze, World Series Azzorre 2018: vince ancora Steven LoBue, De Rose lontano dai primi. Iffland trionfa nella gara femminile

Affascinante e particolare come pochi, il terzo round delle World Series dei tuffi dalle grandi altezze è andato in archivio. Il maestoso sfondo delle Azzorre ha accompagnato una tappa all’insegna dello spettacolo con gli atleti che si sono esibiti anche sulla nuda roccia, dando quel connotato epico a questa competizione.

Nella gara maschile l’americano Steven LoBue (405.35) ha bissato il successo di Bilbao conquistando la vetta della graduatoria all’ultimo tuffo nei confronti del connazionale David Colturi (404.80). Una lotta appassionante tra i due tuffatori degli States, contribuendo allo show odierno.

Segnali di risveglio per il britannico Gary Hunt, lontano dal podio nelle prime apparizioni, e nella top3 in questo round oceanico: 400.20 per il sei volte vincitore delle World Series. Sesto posto, invece, per il campione del 2017 Jonathan Paredes (358.20) mentre il nostro Alessandro De Rose, alla prima esibizione in una gara così particolare, non è andato oltre il 13° posto finale (189.85). Con questo risultato LoBue rafforza la leadership nella graduatoria generale (470 punti).

Nella gara femminile, l’australiana a Rhiannan Iffland è tornata a vincere con tanto di record: 324.95. L’aussie ha infatti ottenuto il punteggio più alto di sempre della categoria femminile, strappando inoltre un 10 dalla giuria, e ha anche realizzato il tuffo dal coefficiente di difficoltà più elevato. Seconda la messicana Adriana Jimenez (294.30), terza la canadese Lysanne Richard (285.80).













Foto: Romina Amato