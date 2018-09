Tuffi grandi altezze, World Series Polignano a Mare 2018: Alessandro De Rose ottavo dopo la prima giornata

E’ cominciato a Polignano a Mare il grande spettacolo delle World Series di tuffi dalle grandi altezze. L’ultima tappa del circuito mondiale vede la sfida diretta tra i primi due sia della classifica maschile che di quella femminile e proprio i duellanti si sono “marcati” dopo la giornata del sabato.

Al comando in campo maschile c’è il messicano Jonathan Paredes con un punteggio totale di 165.40 davanti al ceco Michal Navratil (160.40) e all’americano Andy Jones (159.00). La sfida a distanza è quella tra il leader della generale, il britannico Gary Hunt, e lo statunitense Steven Lo Bue (i due sono divisi da 20 punti), che sono entrambi al quinto posto con il medesimo punteggio di 153.60.

Lo scorso anno a Polignano a Mare aveva trionfato l’azzurro Alessandro De Rose, ma per il calabrese non sarà facile ripetersi in questa edizione, visto che attualmente occupa l’ottava posizione con un punteggio complessivo di 151.20.

Anche in campo femminile sono solo venti i punti che dividono le prime delle generale. In vetta c’è la messicana Adriana Jimenez, ma quest’ultima oggi ha chiuso al secondo posto dopo i primi due tuffi (144.60) ed è costretta già ad inseguire la sua rivale, l’australiana Rhiannan Iffland, che è in testa con un punteggio altissimo di 175.95

Questo il riepilogo dei risultati

UOMINI

1. Jonathan Paredes MEX 70.00 95.40 165.40 2. Michal Navratil CZE 68.60 91.80 160.40 3. Andy Jones USA 67.20 91.80 159.00 4. Kris Kolanus POL 72.80 81.00 153.80 5. Gary Hunt GBR 67.20 86.40 153.60 5. Steven LoBue USA 67.20 86.40 153.60 7. Blake Aldridge GBR 67.20 84.60 151.80 8. Alessandro De Rose ITA 63.00 88.20 151.20 9. Sergio Guzman (Wildcard) MEX 50.40 86.40 136.80 10. Owen Weymouth (Wildcard) GBR 63.00 70.20 133.20

DONNE

1. Rhiannan Iffland AUS 66.30 109.65 175.95 2. Adriana Jimenez MEX 54.60 90.00 144.60 3. Yana Nestsiarava BLR 54.60 89.30 143.90 4. Lysanne Richard CAN 62.40 77.90 140.30 5. Antonina Vyshyvanova (Wildcard) UKR 59.80 66.00 125.80 6. Jaki Valente (Wildcard) BRA 54.60 67.20 121.80 7. Jessica Macaulay (Wildcard) GBR 59.80 62.00 121.80 8. Ginger Huber USA 45.50 68.00 113.50 9. Xantheia Pennisi (Wildcard) AUS 55.90 55.80 111.70 10. Maria Paula Quintero (Wildcard) COL 35.10 73.60 108.70













foto ufficio stampa Red Bull Cliff