Tuffi, Grand Prix Bolzano 2018: Maicol Verzotto e Noemi Batki da urlo nel sincro misto, super Mattia Placidi dalla piattaforma

Ultima giornata del 24° Grand Prix Fina al Lido di Bolzano e sono fuochi d’artificio per i colori azzurri, ottima prospettiva per quel che sarà tra circa un mese nella rassegna continentale.

A dare il via alle danze ci hanno pensato Maicol Verzotto e Noemi Batki che, dalla piattaforma sincro mixed, centrano il bersaglio grosso mettendo in scena una gara di alti contenuti. Gli azzurri impressionano (87.60 dopo gli obbligatori) con un triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato di grandissima qualità (72.00) e un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo di valore (63.36), totalizzando 281.46. Alle loro spalle il duo britannico formato da Lucas Thomson e Gemma McArthur (279.60) e gli statunitensi Zachary Cooper-Amy Magana (262.35).

Nella piattaforma sincro femminile, in una specialità che non aveva protagonisti tuffatrici del Bel Paese, successo delle cinesi Jingjing Jiao e Xiaotong Zang con 293.58 punti, facendo meglio delle inglesi Ruby Bower e Gemma McArthur con 245.82 e delle americane Katrina Young e Olivia Rosendahl con 243.78.

Altra vittoria della Cina nel trampolino sincro maschile. Jianfeng Peng e Chengming Liu dominano la scena, come da pronostico, con 403.23 punti. In seconda piazza si sono classificati i messicani Yahel Castillo e Juan Celaya con 376.20, mentre gli atleti degli States Grayson Campbell e Greg Duncan completano la top3 con 371.52. Lontani dal podio, non senza rammarico, gli azzurri al via. Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini, secondi dopo gli obbligatori (96.60), sporcano il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (65.10) e perdono contatto con gli avversari, chiudendo settimi con 360.15 punti. Conclude in ottava piazza con 350.91 punti l’altro duo nostrano formato da Tommaso Rinaldi e da Lorenzo Marsaglia.

E’ un grande Mattia Placidi nella piattaforma maschile. Il 27enne di Roma giunge terzo grazie ad una prestazione superba da 354.75. Molto bene il tuffatore seguito da Oscar Bertone nella verticale con doppio salto mortale indietro e un avvitamento e mezzo (67.20) e soprattutto con il triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (69.30). L’unica macchia di una gara molto convincente è quella del triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (25.50). Vince, neanche a dirlo, il cinese Xiaohu Tai con 441.30, mettendosi alle spalle la statunitense Jacob Cornish con 389.80.

Chiude il programma il sincro mixed dal trampolino tre metri. Solo quattro coppie al via, tra queste due italiane: Elena Bertocchi e Maicol Verzotto sono secondi con 269.55 punti, con un buon triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (60.45). Sul terzo gradino del podio Gabriele Auber e Laura Bilotta con 267.72 grazie ad un bel doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (62.10). Vincono gli statunitensi Greg Duncan e Alison Gibson con 279.27.













Foto: Guido Olivieri