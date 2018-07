Tuffi, Grand Prix 2018: Bolzano ospita la terza tappa. Il meglio al mondo arriva in Italia

Terzo appuntamento stagionale con il Grand Prix e questa volta il meglio dei tuffi mondiali arriva a Bolzano, che ospiterà le competizioni dal 6 all’8 Luglio. Si tratta della 24esima edizione in Alto Adige, ormai diventata una tappa storica del calendario internazionale.

Grande attesa per i colori azzurri, che vorranno sicuramente brillare davanti ai propri tifosi. Fari puntati specialmente su Elena Bertocchi, colei che ha preso l’eredità di Tania Cagnotto, che è stata per tantissimi anni la padrona di casa nella sua Bolzano (in attesa del ritorno in attività da settembre…). La milanese gareggerà dal trampolino sia individualmente che in coppia con Chiara Pellacani e poi nella prova del misto con Maicol Verzotto.

Non sarà facile per gli azzurri raggiungere le finali nelle gare individuali, visto che all’ultimo atto si qualificano solo sei atleti. In precedenza ci saranno anche la fase dei preliminari, con i migliori dodici che accedono alle due semifinali. Queste le nazioni che finora hanno confermato la presenza a questo terzo Grand Prix stagionale: Italia, Stati Uniti, Cina, Canada, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Ungheria, Russia, Germania, Malesia, Nigeria, Iran, Egitto, Spagna, Romania, Bulgaria, Austria, Giappone e Messico.

Questo il programma completo del Grand Prix di Bolzano

VENERDI’ 6 LUGLIO

ore 9.30

Preliminari 3m uomini

Preliminari piattaforma donne

ore 14.30

Semifinali 3m uomini

Semifinali piattaforma donne

ore 18.00

Finale sincro piattaforma uomini

Finale sincro 3m donne

SABATO 7 LUGLIO

ore 10.00

Preliminari 3m donne

Preliminari piattaforma uomini

ore 14.30

Semifinali 3m donne

Semifinali piattaforma uomini

ore 18.00

Finale 10m piattaforma donne

Finale 3m uomini

DOMENICA 8

ore 11.00

Finale piattaforma donne

Finale sincro misto piattaforma

Finale sincro 3m uomini

ore 18.00

Finale 3m donne

Finale sincro misto 3m

Finale piattaforma uomini













