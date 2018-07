Triathlon, World Series Edmonton 2018: l’Italia schiera Alice Betto e Verena Steinhauser

Le World Series di triathlon fanno tappa in Nordamerica: nel weekend si disputeranno le gare su distanza sprint ad Edmonton, in Canada. Prevista anche la terza ed ultima gara di staffetta mista della stagione, dopo i Mondiali di Amburgo. Prima delle Finali di metà settembre, a fine agosto spazio ancora per la tappa di Montreal.

Non difenderà la vittoria della scorsa stagione la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, che ha dato forfait dopo essersi iscritta e rientrerà direttamente alle Finali, mentre sarà presente l’attuale capoclassifica, la statunitense Katie Zaferes. Per l’Italia in gara Alice Betto, reduce da una doppia caduta nella prova di ciclismo ad Amburgo, e Verena Steinhauser, al debutto in Germania nel circuito maggiore.

Tra gli uomini non ci saranno italiani in gara, mentre non mancherà il vincitore della scorsa stagione, l’iberico Mario Mola, che tenterà il bis partendo con il numero 1 nonostante il field dei contendenti sia davvero di primo piano. Nella notte italiana tra sabato e domenica le prove individuali, mentre tra sabato e domenica la staffetta mista, che non vedrà al via l’Italia.













Foto: FITRI

robertosantangelo@oasport.it