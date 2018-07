Triathlon, World Cup Tiszaujvaros 2018: buona prova degli italiani nelle semifinali delle prove sprint, in cinque vanno in finale

Buona prova per le ragazze italiane nelle semifinali delle prove sprint nella tappa magiara di Tiszaujvaros valevole per la Coppa del Mondo 2018. Nelle sei semifinali odierne (tre per gli uomini e tre per le donne) tutte le nostre rappresentanti passano alla finale di domani, mentre tra gli uomini passano in due. Domani, a rappresentare i nostri colori, dunque, ci saranno Alessia Orla, Giorgia Priarone e Ilaria Zane, mentre tra gli uomini vedremo Gianluca Pozzatti e Gregory Barnaby, ripescato con l’ultimo tempo disponibile. Eliminato, invece, Davide Uccellari.

Nella prima semifinale Elite donne il successo è andato all’australiana Emma Jeffcoat con il tempo di 59:17 davanti all’ungherese Zsofia Kovacs a 12 secondi, terza la tedesca Anabel Knoll a 19, mentre è ottima quarta la nostra Alessia Orla con i tempo finale di 59:38. Questi i tempi della nostra atleta classe 1992: 9:28 nel nuoto, 30:43 nella parte in bici e 17:50 nella corsa.

Nella seconda semifinale Elite donne successo per la britannica Sophie Coldwell in 59:36, davanti alla statunitense Taylor Cribb giunta a pari merito, terza la portoghese Melanie Santos a un secondo, quarta la esperta nipponica Juri Ide a 40 secondi, mentre è quinta la nostra Giorgia Priarone a un secondo da chi la precedeva. Per l’atleta classe 1992 ecco i tempi: 10:41 nel nuoto, 31:01 nella parte in bici e 16:57 nella corsa.

Nella terza, ed ultima, semifinale Elite donne, miglior tempo per la polacca classe 1999 Roksana Slupek in 1:00.05. Secondo posto per la nostra Ilaria Zane a soli 7 secondi. Per la nostra portacolori 10:31 nel nuoto, 30:48 nella bici e 17:18 nella corsa.

Per quanto riguarda gli uomini: nella prima semifinale grande equilibrio, con i primi 11 racchiusi in appena dieci secondi. Decimo ha chiuso il nostro Davide Uccellari con il tempo di 52:49, mentre primo si è classificato il padrone di casa Tamas Toth in 52:39 assieme al russo Dmitry Polyanskiy.

Nella seconda semifinale Elite uomini dominio dell’ungherese Bence Bicsak con il tempo di 52:27 con 12 secondi sul norvegese Jorgen Gundersen e il francese Anthony Pujades. Sesta posizione e qualificazione automatica, dunque, per il nostro Gianluca Pozzatti con 52:27. Per il nostro atleta classe 1993 tempo ottimo nel nuoto 8:57. 27:14 nella bici e 15:17 nella corsa.

Nella terza semifinale uomini successo per il canadese Matthew Sharpe in 52:09, mentre chiude solamente 12esimo il nostro Gregory Barnaby in 52:26 tempo che, tuttavia, gli permette di qualificarsi come ultimo ripescato.

Foto: triathlon FITRI