Tour de France, Primoz Roglic: “Troppo felice, che bello vincere! Ora sono sul podio, domani darò il massimo”

Primoz Roglic ha conquistato la 19esima tappa del Tour de France 2018 grazie a una bellissima azione personale lungo la discesa dell’Aubisque. Nel cuore dei Pirenei, lo sloveno ha cercato più volte di mettere in difficoltà Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Chris Froome staccandoli poi definitivamente con un numero di altissima classe che gli ha permesso di conquistare il primo successo nella Grande Boucle.

Il capitano nella LottoNL Jumbo si trova ora al terzo posto in classifica generale e domani lotterà per salire sul podio finale di Parigi: la cronometro conclusiva di Espelette sembra essere congeniale al vicecampione del Mondo di specialità. Queste le parole che l’ex saltatore con gli sci ha rilasciato nella consueta intervista internazionale: “Sono molto felice, è folle, davvero una bellissima sensazione. Oggi avevo le gambe, dovevo usarle e rischiare sia in salita che in discesa. Ho firmato la giornata perfetta e ora sono sul podio della generale, non potevo chiedere di meglio. Domani? Ce la giochiamo, sarà un giorno nuovo, mi presenterò al via della crono concentrato, con l’obiettivo di raggiungere un nuovo traguardo prestigioso. Darò il massimo“.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com