Tour de France 2018, Geraint Thomas: “Parigi è più vicina, vantaggio importante ma devo superare la crono. Sono troppo felice”

Geraint Thomas ha ormai ipotecato la conquista del Tour de France 2018: il gallese ha controllato la situazione anche durante l’ultimo tappone pirenaico e ha così rafforzato la maglia gialla nonostante l’affondo finale di Primoz Roglic. Il capitano del Team Sky ora ha due minuti abbondanti di vantaggio su Tom Dumoulin e proprio sullo sloveno: domani dovrà semplicemente amministrare nella cronometro conclusiva per poi festeggiare meritatamente la maglia gialla sui Campi Elisi.

Il 32enne è ancora un po’ scaramantico, aspetta a esultare ma in cuor suo è consapevole che ormai il più è fatto. Queste le dichiarazioni che Geraint Thomas ha rilasciato ai microfoni della Rai al termine della 19esima tappa: “Sono felice di aver messo alle spalle le salite e di trovarmi in maglia gialla in vista della crono finale. Sembro tranquillo, ma non lo sono così tanto. Al Tour nulla è scontato. Oggi io ho controllato Dumoulin, Roglic è stato davvero forte e ha potuto contare sul prezioso lavoro dei suoi compagni. Parigi è più vicina, ho un vantaggio consistente sui miei rivali ma c’è ancora un giorno da superare, prima di dire che è fatta. La prova contro il tempo di domani sarà dura quanto la tappa di oggi“.













Foto: Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS