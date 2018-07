Tour de France 2018, Vincenzo Nibali vuole ripartire: “Ho passato infortuni peggiori. Meglio il Mondiale che due Tour”

La delusione è ancora tantissima. Da non crederci: quando sembrava essere davvero al top, pronto addirittura ad attaccare, Vincenzo Nibali è finito a terra a causa di uno spettatore sull’Alpe d’Huez e ha dovuto dire addio alle chances di giocarsi il podio al Tour de France 2018. Tornerà lo Squalo alla Grande Boucle? “Sì, magari sì, per carità. Ma che delusione adesso…” le sue tristi parole alla Gazzetta dello Sport.

Particolarmente pacata anche la reazione al momento, nonostante ciò che sia successo: “Che reazione avrei dovuto avere? Devo lanciare la bici in aria? Che cosa potevo fare? Ormai il danno era fatto e bisogna guardare avanti. La vita è così. Ti mette davanti a queste situazione. L’importante è che tutto il resto sia a posto”.

Ora si guarda già avanti: “Sono ripartito da infortuni forse più grossi. Quello che è successo, per fortuna, non dovrebbe compromettere la parte finale della stagione, la Vuelta e il Mondiale, anche se dovrò stare fermo e riposare diversi giorni. Fino a che c’è il dolore non posso fare niente”. L’obiettivo iridato è sempre quello numero uno: “Preferirei la prima maglia iridata a un secondo Tour”.

Ritornando sull’incidente: “Non mi sono fatto neanche un graffio, ma è stato fatale il colpo che ho preso da sotto a sopra, andando giù di colpo. Poi ho rivisto il video, eccolo. C’è un imbuto, la moto che passa, non si riesce a capire. I fumogeni, una situazione fuori controllo. Io non ho mai detto che era stata colpa della moto, proprio perché è successo tutto in un secondo e non avevo realizzato. C’è questa cinghia che forse, nel dondolare, mi ha preso la leva della bici. I tifosi avevano scavalcato le transenne, c’è stato un rallentamento…”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo