Tour de France 2018, Vincenzo Nibali: “Ritmo notevole per la Sky, il Tour è ancora lungo e si può recuperare”

Nono di tappa, a 59” dal trionfatore Geraint Thomas, quarto in classifica generale, a 2’14” dal leader, che è sempre il gallese del Team Sky. Situazione che può essere riassunta come positiva quella di Vincenzo Nibali dopo undici frazioni alla Grande Boucle: oggi difesa totale per lo Squalo, con lo squadrone britannico che ha dominato in lungo e in largo anche con Chris Froome.

“Sono riuscito a salvarmi grazie a una condizione fisica che è ancora molto buona. Lungo l’ultima salita il Team Sky ha imposto un ritmo davvero notevole – le parole del siciliano in un comunicato stampa della Bahrain Merida – e in molti abbiamo perso secondi. Oggi è andata così, ma siamo soltanto a metà Tour e ci sono ancora diverse tappe per provare a recuperare“.

Ha parlato anche Gorazd Štangelj, ds della Bahrain-Merida: “Stiamo bene, ma ci sono quelli che stanno meglio. Abbiamo fatto una buona gara e ottenuto il miglior risultato possibile. Domani, è il momento per l’Alpe d’Huez, la tappa è lunga e con una maggiore differenza di altitudine. Si vedrà sicuramente chi si è ripreso meglio dagli sforzi degli ultimi giorni”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto