Tour de France 2018, Vincenzo Nibali deve difendersi nella cronometro a squadre! Obiettivo: perdere meno di un minuto da Froome

Il Tour de France è appena iniziato ma ha già subito uno scossone importante e inatteso dopo una prima tappa totalmente pianeggiante e che sulla carta non doveva riservare problemi ai big. La caduta di Chris Froome e la foratura di Nairo Quintana hanno sconvolto la classifica generale in favore di Vincenzo Nibali, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla e ora avvantaggiato di 51” nei confronti del britannico e di addirittura 1’15” sul colombiano. Si tratta di un gruzzolo molto importante per lo Squalo in vista della temutissima cronometro a squadre in programma domani lunedì 9 luglio: i 35,5 chilometri attorno a Cholet rischiano di dare un ulteriore ribaltone alla classifica e di dare un nuovo indirizzo alla Grande Boucle.

Il regalo avuto in dote in Vandea deve essere sfruttato al meglio nella prima prova contro il tempo: il siciliano deve difendersi strenuamente in un esercizio poco congeniale alla sua Bahrain Merida che però cercherà di dare l’anima per il capitano provando a fargli perdere il minor tempo possibile. L’obiettivo è quello di limitare i danni e si punta a perdere un minuto nei confronti del favoritissimo Team Sky guidato da Froome: Nibali punta sostanzialmente a ripartire martedì mattina con un pari e patta, con sostanzialmente un nulla di fatto dopo tre giorni ma con un ostacolo in meno alle spalle e con un’insidia superata lungo la corsa che porta a Parigi.

La corazzata britannica è comunque attrezzatissima e può infliggere distacchi pesantissimi a tutta la concorrenza. Uomini come Wout Poels, Jonathan Castroviejo, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski sono in grado di piazzare delle drenate importanti e poi ci sarà l’apporto anche di Gianni Moscon ed Egan Bernal. Vincenzo Nibali proverà a sfruttare al meglio l’esperienza dei fratelli Ion e Gorka Izagirre, Kristijan Koren e Heinrich Hausller daranno una mano importante, poi i fidati Domenico Pozzovivo, Franco Pellizotti e Sonny Colbrelli dovranno supportarlo al meglio. C’è un piccolo vantaggio per lo Squalo: scatterà alle ore 16.30 cioè quando il Team Sky, in pedana alle ore 15.15, sarà già arrivato.













(foto Pier Colombo)