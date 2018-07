Tour de France 2018: tutte le salite e le montagne da scalare. Alpe d’Huez, Tourmalet, Aubisque e diverse novità

Il percorso del Tour de France 2018 sarà ricco di grandi salite, con gli organizzatori che hanno scelto di includere montagne storiche ed unirle a diverse ascese inedite, che potrebbero regalare sorprese. In totale saranno 53 i GPM che dovranno affrontare i corridori attraverso le 21 tappe di questa edizione. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le salite protagoniste del Tour de France 2018.

Partiamo dalle classiche e iniziamo di diritto dalla mitica Alpe d’Huez, che fu scalata per la prima volta nel 1952, quando trionfò Fausto Coppi. Un’ascesa durissima lunga 13.8 km, con 21 tornati, una pendenza media dell’8,1% e massima del 13%. Sarà la sede d’arrivo della dodicesima tappa che prevede altre due salite storiche, La Madeleine e la Croix de Fer, che con i suoi 29 km sarà l’ascesa più lunga di questa edizione.

La 19ma tappa sarà l’ultima frazione di montagna, in cui troveremo lo storico Col du Tourmalet. Si tratta di una delle salite più famose del Tour, visto che è inclusa nel percorso dal 1910. I grandi miti del ciclismo sono passati in cima a questa vetta come Bartali, Coppi e Merckx. I corridori affronteranno poi anche l’Aubisque, altra salita storica, affrontata l’ultima volta nel 2012, quando scollinò per primo Thomas Voeckler.

In questa edizione ci sono poi tante salite inedite a partire da quella di Montée du plateau des Glières, affrontata nella prima tappa alpina (10ma). Sarà l’ascesa più ripida di questa edizione con la pendenza media dell’11,2% lungo i sei chilometri di scalata. Inoltre in cima ci sarà un tratto di 1,8 km in sterrato che renderà ancora più insidiosa questa ascesa. Nella 17ma frazione troveremo poi la grande novità di questa edizione, il Col de Portet, una salita durissima di 16 km con una pendenza media dell’8% che con i suoi 2.215 metri di quota, sarà la vetta più alta toccata dai corridori. Di seguito l’elenco completo con tutte le salite del Tour de France 2018.

TUTTE LE SALITE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Tappa GPM Lunghezza Pendenza Categoria 1 Côte de Vix 0,7 4,2% 4ª 2 Côte de Pouzauges 1 3,9% 4ª 4 Côte de Saint-Jean-La-Poterie 0,8 7,8% 4ª 5 Côte de Kaliforn 1,7 7,1% 4ª Côte de Trimen 1,6 5,6% 4ª Côte de la Roche de Feu 1,9 6,6% 4ª Côte de Menez Quelerc’h 3 6,2% 3ª Côte de la montagne de Locronan 2,2 5,9% 3ª 6 Côte de Ploudiry 1,5 7,0% 3ª Côte de Roch/ Trévézel 2,5 3,5% 4ª Mûr de Bretagne 2 6,9% 3ª Mûr de Bretagne 2 6,9% 3ª 7 Côte du Buisson de Perseigne 1,5 3,9% 4ª 8 Côte de Pacy-sur-Eure 2 4,3% 4ª Côte de Fequerolles 2,3 4,3% 4ª 10 Col de Bluffy 1,5 5,6% 4ª Col de la Croix Fry 11,3 7,0% 1ª Montée du plateau des Glières 6 11,2% HC Col de Romme 8,8 8,9% 1ª Col de la Colombière 7,5 8,5% 1ª 11 Montée de Bisanne 12,4 8,2% HC Col du Pré 12,6 7,7% HC Cormet de Roselend 5,7 6,5% 2ª La Rosière 17,6 5,8% 1ª 12 Col de la Madeleine 25,3 6,2% HC Lacets de Montvernier 3,4 8,2% 2ª Col de la Croix de Fer 29 5,2% HC Alpe d’Huez 13,8 8,1% HC 13 Côte de Brie 2,4 6,9% 3ª Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans 1,5 4,9% 4ª 14 Côte du Grand Chataignier 1 7,4% 4ª Col de la Croix de Berthel 9,1 5,3% 2ª Col du Pont Sans Eau 3,3 6,3% 3ª Côte de la Croix Neuve 3 10,2% 2ª 15 Côte de Luzençon 3,1 5,9% 3ª Col de Sié 10,2 4,9% 2ª Pic de Nore 12,3 6,3% 1ª 16 Côte de Fanjeaux 2,4 4,9% 4ª Côte de Pamiers 2,3 5,8% 4ª Col de Portet-d’Aspet 5,4 6,9% 2ª Col de Menté 6,9 8,1% 1ª Col du Portillon 8,3 7,1% 1ª 17 Montée de Peyragudes 14,9 6,7% 1ª Col de Val Louron-Azet 7,4 8,3% 1ª Col de Portet 16 8,7% HC 18 Côte de Madiran 1,2 7,0% 4ª Côte d’Anos 2,1 4,6% 4ª 19 Côte de Loucrup 1,8 7,2% 4ª Côte de Capvern-les-Bains 3,4 5,1% 4ª Col d’Aspin 12 6,5% 1ª Col du Tourmalet 17,1 7,3% HC Col des Bordères 8,6 5,8% 2ª Col d’Aubisque 16,6 4,9% HC

Fonte tabella: SpazioCiclismo

Foto: Valerio Origo