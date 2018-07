Tour de France 2018, Tom Dumoulin vince la cronometro finale davanti a Froome. Geraint Thomas festeggia la maglia gialla

Si appresta a concludersi il Tour de France 2018 che oggi, con la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, ha emesso gli ultimi verdetti in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi. Non si interrompe il dominio di Geraint Thomas in questa Grande Boucle: il gallese mette l’ennesima firma su una corsa davvero dominata in lungo e in largo. Il corridore del Team Sky, in completo body giallo, domina la prova contro il tempo, poi si gestisce sul finale (c’era qualche curva sul bagnato) e chiude in terza piazza, arrivando però a braccia alzate sul traguardo, visto il trionfo più importante. Il successo parziale va invece al campione del Mondo Tom Dumoulin che in duello davvero entusiasmante batte di un solo secondo Chris Froome.

Prova particolare quella odierna, corsa su asfalto umido e con un’altimetria tutt’altro che per specialisti: non c’era un metro di pianura vera, tanta salita e discesa e curve dove bisognava rilanciare. Chris Froome ha messo in chiaro da subito le proprie intenzioni, facendosi ben vedere agli intermedi, dove il compagno di squadra Thomas però sembrava averne di più. Clamorosi capovolgimenti di fronte sul finale, con il Col de Pinodieta a fare la differenza: sul traguardo con la maglia iridata della Sunweb Dumoulin scavalca Froome, distanziato di un solo secondo, mentre Thomas arriva in controllo in terza posizione. A completare la top-5 l’ennesimo uomo del Team Sky, Michal Kwiatkowski, e il danese Soren Kragh Andersen (Team Sunweb), per una classifica monopolizzata dalle due compagini.

Chi invece ha deluso è stato Primoz Roglic: lo sloveno, dopo la vittoria di tappa di ieri, lo si aspettava su livelli altissimi nella prova contro il tempo, invece si è dovuto arrendere ai fortissimi rivali, lasciando il piazzamento sul podio in classifica generale in favore di Froome. In graduatoria cambio di posizione anche per Romain Bardet, che scavalca Mikel Landa, ed Ilnur Zakarin, che sopravanza un Nairo Quintana in crisi. Miglior piazzamento in casa Italia la buona tredicesima piazza di Damiano Caruso (BMC).

LA CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato RCS – Giro d’Italia