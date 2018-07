Tour de France 2018, Tom Dumoulin: “Ho dato tutto ma Thomas è superiore. Froome staccato? Sono contento”

Tom Dumoulin ha cercato di mettere in difficoltà il Team Sky sulla salita finale della 17^ tappa del Tour de France, ha piazzato un paio di accelerazioni che hanno messo in ginocchio Chris Froome ma non è riuscito a staccare Gerain Thomas che anzi ha rafforzato la maglia gialla. L’olandese ha pedalato benissimo sul Col du Portet, ha fatto capire di essere sul pezzo e di volere puntare alla maglia gialla ma si è trovato davanti un avversario oggi davvero imbattibile. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 ora si trova a 1’59” dall’uomo della Sky ed è salito in seconda posizione, non ha ancora alzato bandiera bianca e punta tutto sulla tappa del Tourmalet e sulla cronometro finale.

Queste le parole che il capitano del Team Sunweb ha rilasciato al termine della tappa: “Oggi ho lasciato in strada tutto quello che avevo, Thomas nel finale è stato superiore, devo accettarlo. Cosa ho pensato durante gli ultimi chilometri? A nulla, ho semplicemente fatto tanta fatica. L’attacco di Roglic ha chiarito che Froome era in difficoltà, sono contento di aver guadagnato su di lui“.













(foto Valerio Origo)