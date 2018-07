Tour de France 2018: Bardet alza bandiera bianca. Continua il tabù per la Francia

Nella 17ma tappa del Tour de France si spegne il sogno della Francia di tornare sul gradino più alto del podio. Nell frazione più attesta di questa edizione, Romain Bardet, la punta francese per la generale, è andato alla deriva sulla salita finale e sprofonda così in classifica ad oltre cinque minuti dalla maglia gialla. Un distacco ormai praticamente incolmabile con la Grande Boucle che è destinata a restare un tabù per i francesi.

Eppure nel corso della tappa i tifosi transalpini avevano sperato nella grande impresa, visto che all’imbocco della seconda salita di giornata, il Col de Val Louron-Azet, l’AG2R-La Mondiale aveva forzato il ritmo in testa al gruppo, facendo presupporre un attacco di Bardet. In particolare era stata la maglia bianca Pierre Latour a dare una forte accelerazione, che aveva fatto grande selezione. Terminato il suo lavoro Bardet non ha però sferrato l’attacco e si è limitato a restare a ruota della Movistar, che ha preso il comando delle operazioni.

Sembrava quindi che lo scalatore francese si sentisse bene, ma poi sulla salita finale del Col du Portet qualcosa è andato storto. Infatti a 6 km dall’arrivo Bardet è crollato di colpo, staccandosi dal gruppo dei migliori. Da qui in poi è iniziato un lungo calvario per il 27enne di Brioude, che ha tagliato il traguardo con 2’35” di ritardo, perdendo così ulteriori tre posizioni in classifica, in cui ora si trova in settima piazza a 5’13” dalla vetta. Un risultato molto deludente per Bardet, che dopo il secondo posto del 2016 e il terzo dello scorso anno, era considerato tra i grandi favoriti della vigilia.

L’ultimo corridore francese a vincere il Tour resterà quindi il mitico Bernard Hinault che si impose per cinque volte di cui l’ultima nel 1985. Davvero un’altra era ciclistica e anche quest’anno i tifosi transalpini dovranno rimandare il sogno di vedere un proprio portacolori indossare la maglia gialla sul podio di Parigi.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com